Vida Urbana Pacientes atendidos em casa recebem cesta de hortifrútis em Araguaína A cesta contém verduras e frutas como mandioca, abóbora, maracujá, banana, vagem, entre outros produtos

Cestas verdes foram doados para pacientes atendidos pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) em Araguaína, cidade localizada no Norte do Estado. Semanalmente, os alimentos são entregues por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Atividade Municipal Comunitária (Funamc). Os alimentos são obtidos com recursos do Programa Compra Direta. Conforme a pref...