A Prefeitura de Paraíso do Tocantins confirmou, no início da noite, por nota da Secretaria Municipal de Saúde a primeira morte por Covid-19 no município. O paciente é um homem de 57 anos que morava no setor Chapadão e faleceu na tarde deste sábado, 9.

Ele é a segunda morte registrada para a cidade. No dia 20 de abril, um empresário da cidade faleceu em Goiânia, onde contraiu a doença quando se internou para uma cirurgia cardíaca.

O paciente faleceu nesse sábado no Hospital Regional Dr. Dr. Alfredo Oliveira Barros, da rede pública estadual.