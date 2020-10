Vida Urbana País tem estabilidade em patamar alto do número de casos de covid-19 Dados são do Monitora Covid-19, da Fiocruz; pico da pandemia ocorreu no dia 28 de julho, com 47.514,57 registros na média móvel de sete dias

Os casos de covid-19 no país registram uma tendência de estabilidade em patamares altos durante o mês de setembro na média móvel de sete dias, com casos diários acima de 26,4 mil na média móvel. Segundo os dados do Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o pico da pandemia ocorreu no dia 28 de julho, com 47.514,57 registros na méd...