País completa dez semanas de transmissão de Covid-19 acelerada, mostram cálculos

Pela décima semana consecutiva, a taxa de contágio de coronavírus no Brasil mostrou que a epidemia continua se acelerando no país, segundo cálculos desta semana divulgados pelo centro de acompanhamento de doenças infecciosas do Imperial College, um dos principais do mundo. Com base no número de mortes relatadas, a universidade também calcula que o núme...