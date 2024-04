Vida Urbana Público-alvo que se vacinou contra a gripe chega apenas a 22% População prioritária é de 75,8 milhões de pessoas

Dados do Ministério da Saúde mostram apenas 22% do público-alvo como vacinados contra a gripe. Até o momento, 14,4 milhões de doses foram aplicadas para uma população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou oficialmente no dia 25 de março. “A partir de agora, a expectativa é imunizar 75 milhões de pessoas por meio do Sistema Ú...