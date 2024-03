Redação Jornal do Tocantins

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas para o Tocantins, marcando o início do outono. Segundo o Inmet, os alertas permanecerão vigentes até quarta-feira (21). Para mais informações acesse aqui

Os avisos, um de cor laranja indicando perigo de chuvas e outro de cor amarela indicando perigo potencial de chuvas intensas, abrangem quase todo o estado.

No alerta amarelo, válido até às 10h de quinta-feira (21), são previstas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h). Existe um baixo risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As áreas afetadas incluem a parte ocidental e oriental do estado.

Já no alerta laranja, válido até 23h59 de quinta-feira (21), espera-se chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhada de ventos intensos (60-100 km/h). Há um risco maior de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, especialmente nas regiões ocidental e oriental do Tocantins.

Previsão

Em Palmas, a previsão indica que a temperatura na quinta-feira (21) variará de 24°C a 31°C, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Gurupi, ao sul, espera-se um clima semelhante ao da capital, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, mas com temperatura ligeiramente mais baixa, variando de 23°C a 30°C.

Na cidade de Araguaína, localizada no norte do Tocantins, a quinta-feira pode registrar chuvas e trovoadas isoladas, com a temperatura atingindo até 31°C.

Cuidados durante os alertas

O Inmet destaca a importância de tomar precauções durante o período de chuvas para evitar acidentes. Algumas orientações incluem:

- Evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda durante rajadas de vento.

- Desligar aparelhos eletrônicos da tomada para evitar danos.

- Buscar mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).