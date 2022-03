Vida Urbana Orla de Araguacema fica inundada após fortes chuvas elevam nível do Araguaia Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município está entre as cidades com alerta laranja

A orla de Araguacema ficou inundada após a água do rio Araguaia transbordar depois de chuvas intensas que caíram na região nos últimos dias. Segundo informou o G1 Tocantins, imagens feitas na orla da cidade mostram que a água ultrapassou as grades de proteção e inundou uma rua. Conforme a Defesa Civil, o nível da água está 9,20 metros acima do normal, ...