Vida Urbana Orçamento previsto para o TCE tem maior alta percentual entre os órgãos em 2024 Corte de Contas terá alta de 14,6%, ou R$ 27 milhões a mais, enquanto Judiciário tem previsão de aumentar orçamento em R$ 100 milhões ou 12,5%. Confira a divisão dos R$ 14,5 bilhões previstos na proposta orçamentária do governo para 2024

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins é o órgão que terá a maior alta percentual entre o orçamento aprovado para este ano em relação ao que o governo do Tocantins propõe para 2024, protocolado na segunda-feira, 27, na Assembleia Legislativa do Tocantins. A incrementação orçamentária do Tribunal de Contas do Estado é de 14,69% na comparação com a Lei ...