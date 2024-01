Redação Jornal do Tocantins

Um operador de máquinas de 28 anos acabou preso preventivamente suspeito de dirigir um carro que atropelou e matou Thiago Dias Pettermann de Carvalho, 24 anos, em Dianópolis. A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira, 9, pela Polícia Civil, conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo a SSP, o suspeito utilizou o próprio carro, modelo Celta, de cor vermelha, para atropelar e matar Thiago. O crime ocorreu em uma avenida da cidade no último domingo, 7, quando o veículo invadiu a contramão e bateu na vítima, que foi arremessada, sofreu afundamento do crânio, teve múltiplas lesões e sangramento volumoso nas vias aéreas. Ele morreu quando era atendido no hospital em Dianópolis.

A secretaria informou que policiais civis foram até a casa do suspeito e também no seu local de trabalho, sem sucesso. A polícia afirmou que ele estava escondido, mas não divulgou o local onde o prenderam e nem se localizaram e o veículo utilizado no crime.

“Trata-se de um crime gravíssimo, onde o condutor do veículo transitava normalmente pela via e, em determinado momento desvia bruscamente sua trajetória e atinge violentamente a vítima, que teve morte quase que instantânea devido ao forte impacto”, disse o delegado Eduardo Nunes, por meio da assessoria.

As investigações continuam para “desvendar a motivação” do crime, divulgou. Ao ser preso, ele foi levado para a 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Dianópolis e depois recolhido à Unidade Penal Regional local.