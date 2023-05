Vida Urbana Operações do Gaeco prendem 11 suspeitos de integrar facções em Palmas e no interior Balanço parcial até a noite mostra cumprimento de mais nove ordens de prisão dentro de presídios

Duas operações deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Tocantins (Gaeco) com apoio das polícias Civil e Militar, nesta quarta-feira, 10, cumpriu 20 mandados de prisão, 11 mandados contra suspeitos em liberdade e outros 9 dentro de unidades prisionais. No total, as duas frentes tinham 39 mandados para cumprimento n...