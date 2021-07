Vida Urbana Operações contra a Covid-19 dispersam 75 aglomerações durante o final de semana no Tocantins Dados são do balanço da PM apresentados nesta segunda-feira

Em ações realizadas no final de semana, a Operação Covid-19 – Tolerância Zero junto com a Operação Férias dispensou 75 aglomerações no Tocantins. O número foi divulgado nesta segunda-feira, 19, pela Polícia Militar das fiscalizações realizadas entre a sexta-feira, 16, e o domingo, 18, com o como objetivo cumprir o Decreto Estadual de nº 6.230 com medidas de prevenção e...