A equipe de fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) realizou no sábado, 10, em Araguanã, a Operação Livres para Voar. A ação resultou no resgate de 24 pássaros que eram mantidos em cativeiro, além da apreensão de 56 gaiolas, 10 alçapões para captura de aves e três armas de fogo artesanais de cano longo, com calibres variados. Ao todo foram lavrados seis autos de infração no valor de R$ 16 mil

De acordo com o Naturatins, entre os pássaros resgatados estão um azulão, duas rolinhas e 21 curiós.

"As aves que resgatamos são espécies silvestres de grande valor ecológico e cultural para nossa região. Elas são alvo de traficantes e comerciantes ilegais, que as vendem por preços altíssimos, incentivando a exploração e a extinção desses animais. Por isso, estamos trabalhando para combater esses crimes e devolver esses pássaros à natureza, onde pertencem", destacou o fiscal ambiental Jusley Caetano, por meio da assessoria.

Os pássaros apreendidos foram encaminhados para o Centro de Fauna do Tocantins (Cefau), onde passarão por avaliação veterinária e serão preparados para a soltura na natureza.

A operação contou com a participação das equipes de fiscalização do Polo de Palmas e da Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Bananal/Cantão, com o apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar do Tocantins (Graer) de Palmas e da 2ª Companhia da Polícia Militar de Xambioá.

Orientação

A Operação Livres para Voar faz parte das ações do Naturatins para combater o tráfico e o comércio ilegal de animais silvestres no Estado. O órgão ambiental orienta a população a não capturar, adquirir ou manter em cativeiro animais sem a devida autorização e a denunciar casos suspeitos por meio do telefone 0800 063 1155, por mensagem pelo Whatsapp (63) 99106-7787, pelo e-mail linhaverde@naturatins.to.gov.br ou no Portal do Cidadão.