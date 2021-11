Vida Urbana Operação que apura sonegação do ICMS cumpre mandados no Tocantins, Goiás e DF Investigação aponta indícios de um esquema criminoso com 17 empresas por suspeita de sonegar imposto da venda de grãos

Uma operação da Polícia Civil (PC) com o apoio da Secretaria de Economia de Goiás cumpre 29 mandados de busca e apreensão e sete de prisão, nesta quinta-feira (11), em Goiânia, Luziânia, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia, Nerópolis, Itumbiara e Cachoeira Dourada. A operação está ocorrendo simultaneamente também nos estados do Pará, Tocantins e no Distrito Federal. A invest...