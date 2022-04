Vida Urbana Operação prende três pessoas e apreende armas em Conceição do Tocantins Polícias Civil e Militar deflagraram operação para coibir crimes nas zonas rural e urbana

No intuito de coibir crimes como tráfico de drogas e roubo ou furto, equipes das polícias Civil e Militar realizaram uma ação em Conceição do Tocantins, distante 315 km de Palmas, que resultou na prisão de três indivíduos e apreensão de diversas armas durante a última sexta-feira, 29. Nomeada como Operação Pragas do Egito, a ação contou com 46 policiais que além d...