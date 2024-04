Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (25) durante a primeira fase da operação Operação Venom. A ação tem objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em furtos de defensivos agrícolas.

Até o momento, a ação resultou na prisão dos dois suspeitos, de 34 e 21 anos, por posse irregular de arma de fogo. Ambos estão sob custódia na Unidade Prisional de Porto Nacional e aguardam os procedimentos legais.

Conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), os furtos ocorreram na região de Silvanópolis, Ipueiras e Monte do Carmo. Os suspeitos foram apreendidos em uma casa com armas de fogo, munições e vestimentas que seriam utilizadas nos crimes.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento