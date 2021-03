Vida Urbana Operação Piracema retira mais de 1,2 mil metros de redes de várias malhas do rio Tocantins Fiscalização ocorreu no final de semana em trechos do rio nas regiões dos municípios de Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Lajeado e Miracema

Em mais uma ação da Operação Piracema, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreendeu mais de 1,2 mil metros de redes de pesca de malhas variadas no rio Tocantins. Essa ação ocorreu durante o final de semana quando os fiscais percorreram os principais trechos do rio dentro na região dos municípios de Ipueiras, Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Lajeado e M...