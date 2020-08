Vida Urbana Operação Pandemic cumpre 38 mandados de prisão contra procurados da Justiça Prisões eram de mandados em aberto contra pessoas que fizeram o cadastro para receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal

A Operação Pandemic, deflagrada pela Polícia Civil, resultou no cumprimento de 38 mandados de prisão, com 30 somente em Palmas, contra procurados pela Justiça por cadastro para receber o Auxílio Emergencial, do Governo Federal, e também pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável. O pico das ações ocorreu nessa última semana de agosto, entretanto continuam até o...