Vida Urbana Operação mira grupo suspeito de planejar matar autoridades do Tocantins Policiais cumprem 36 mandados de busca e apreensão e 23 mandados de prisão preventiva

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou na manhã desta sexta-feira (3) uma operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de planejar matar agentes e autoridades do Tocantins na região de Dianópolis. Entre os alvos do grupo suspeito estão magistrados, promotores de justiça, policiais militares e poli...