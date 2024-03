Vida Urbana Operação mira esquema de superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia em Gurupi De acordo com a Prefeitura de Gurupi, a ação é relacionada à aquisição de respiradores para atendimento a pacientes na pandemia de Covid-19, realizada no ano de 2020, “portanto na gestão anterior”

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) deflagrou, nesta terça-feira, 5, com apoio da Polícia Civil, a “operação Ruach”, como parte das investigações sobre supostas irregularidades na aquisição de respiradores mecânicos, em Gurupi, durante a pandemia de Covid-19. Conforme divulgado, a operação Ruach ...