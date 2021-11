Vida Urbana Operação Lajeado aciona sirenes de barragem em simulação de rompimento da UHE; veja fotos Órgãos federais, estaduais e municipais junto com a população participaram da ação que treinou todos para situações de emergência; iniciativa realiza um treinamento de prevenção e enfrentamento de calamidade pública

Termina nesta sexta-feira, 19, uma ação de simulação de acidente em barragem na Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães (UHE Lajeado), no rio Tocantins. Essa atividade realiza um treinamento de prevenção e enfrentamento de calamidade pública, com o objetivo de orientar o planejamento, preparação e execução da Força de Apoio à Defesa Civil do Comando Militar do Planalto. A...