Vida Urbana Operação Hórus recupera sete semirreboques adulterados em dois dias em Talismã e Porto Nacional Veículos tinham elementos identificadores adulterados e a suspeita é que seja resultado de furtos e roubos

A Polícia Militar apreendeu sete semirreboques com elementos identificadores adulterados em dois dias durante a Operação Hórus em Talismã e Porto Nacional. As ações ocorrem nesta quinta-feira, 14, e sexta-feira, 15, com a atuação do Batalhão Rodoviário e Divisas. Conforme a PM, em Porto Nacional, os policiais recuperam um bitrem graneleiro, com dois semirr...