Vida Urbana Operação Hórus apreende carga de 55 maços de cigarros sem nota fiscal na TO-126 Cigarros teriam sido comprados no Maranhão e seriam comercializados no Tocantins

Um patrulhamento de rotina da Operação Hórus resultou na apreensão de uma carga de cigarros sem nota fiscal na TO-126, em São Miguel do Tocantins. A ação aconteceu no Norte do Estado nesta terça-feira, 8, e ao todo eram 55 maços de cigarros de diversas marcas com 10 carteiras cada. Conforme o Comando de Operações em Divisas (COD) da Polícia Militar , uma equipe abordo...