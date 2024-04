Vida Urbana Operação flagra garimpo ilegal após denúncia e suspeito é preso e multado em mais de R$ 500 mil Polícia apreendeu escavadeira hidráulica e dois motores para dragagem. Suspeito foi levado para Central de Flagrantes da Polícia Civil de Arraias

Um homem, que não teve a identidade divulgada acabou preso e multado em mais de R$ 500 mil durante a Operação Protetor dos Biomas, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Ele é suspeito de ser responsável por um garimpo ilegal em Conceição do Tocantins. As informações são da Polícia Militar.