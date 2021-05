Vida Urbana Operação embarga dois estabelecimentos por aglomeração, autua sete e notifica 13 em Palmas Ações ocorreram durante fiscalização em todas as regiões da Capital para observar o cumprimento das medidas sanitárias contra a Covid-19

Em ações realizadas neste fim de semana, a Prefeitura de Palmas aplicou dois embargos e sete autos de infração em estabelecimentos comerciais da Capital A operação conjunta ocorreu nesta noite de sábado, 8, véspera do Dia das Mães para fiscalizar o cumprimento do decreto com medidas contra a Covid-119. Também houve 13 notificações por descumprimento aos protocolos sanitários. Conforme a gest...