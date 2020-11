Vida Urbana Operação da Polícia Federal contra fraude no Auxílio Emergencial alcança Araguaína Ação faz parte da Operação Primeira Parcela, que está sendo realizada pela PF no Tocantins, São Paulo e Bahia

Agentes da Polícia Federal cumprem nesta segunda-feira, 9, um mandado de busca e apreensão contra um suspeito de cometer diversas fraudes ao Auxílio Emergencial em Araguaína, no norte do estado. A ação faz parte da Operação Primeira Parcela, que está sendo realizada pela PF no Tocantins, São Paulo e Bahia. O investigado no Tocantins é suspeito de cometer os crimes...