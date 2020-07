Vida Urbana Operação Cota Zero aplica multas em R$ 8,2 mil e apreende 100 kg de peixe e jacaré abatido Ações aconteceram em municípios que beiram o rio Araguaína e o Tocantins

Mais de R$ 8,2 mil em multas em autos de infração, 101 kg de peixes apreendidos e flagrante de um jacaré abatido são o resultado de mais uma ação da Operação Cota Zero em Monte Santo e Pedro Afonso. A fiscalização ocorreu no último final de semana, mas resultados foram divulgados somente nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que atuou c...