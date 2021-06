Vida Urbana Operação apreende mais de 400 metros de redes, 50 kg de pescado e aplica mais de R$ 6 mil em multas Ações do Naturatins e da Polícia Ambiental ocorreram no final de semana em todo o Estado

Em uma operação de fiscalização integrada, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) apreenderam mais de 400 metros de redes, mais de 50 kg de peixes e lavraram oito autos de infração, com aplicação de R$ 6.160 em multas. As ações ocorreram em municípios abrangidos pelos três pólos regionais do Instituto, em P...