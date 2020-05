Vida Urbana Operação apreende armas e prende último suspeito de tentar roubar um carro-forte em Pequizeiro Outras três pessoas foram presas; um dos presos é um dos assaltantes mais procurados do Brasil e conhecido por ser um dos lideres do grupo criminoso Turma dos Pipocas

Com o objetivo de cumprir mandos de prisão e busca contra suspeitos de realizarem uma tentativa de roubo de um carro-forte, a Polícia Civil realizou nesta quinta-feira, 21, a Operação Américo Gama, em Guaraí. A ação deflagrada é resultado das investigações do caso ocorrido em outubro do ano passado em Pequizeiro, Centro-Norte do Estado, e ocorreu em residências de cidades d...