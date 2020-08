Vida Urbana Operação apreende adolescente e prende quatro suspeitos de roubo e de tráfico de drogas em Peixe Ação ocorreu com a atuação da Polícia Civil e Militar e investigava dois roubos nas cidade e um ponto de venda de drogas

Uma ação conjunta da Polícia Civil com a Militar prendeu quatro homens suspeitos de envolvimento em dois roubos e com tráfico de drogas em Peixe, Sul do Estado. A operação realizada nesta quarta-feira, 19, na Avenida 20 de junho no setor Aeroporto, apreendeu ainda fogo, drogas, celulares e dinheiro com os suspeitos de 18, 19, 21 e 22 anos Um dos detidos, o jove...