Vida Urbana Operação apreende 83 produtos eletrônicos importados sem nota fiscal em ônibus na BR-153 PRF realizou uma vistoria e encontrou celulares e outros itens sendo transportados ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 83 produtos eletrônicos transportados ilegalmente em um ônibus na BR-153. Essa ação ocorreu nesta quinta-feira, 3, durante a Operação Corpus Christi, no km 497 da rodovia no município de Paraíso do Tocantins. Conforme a PRF, a equipe deu uma ordem de parada para um ônibus de transporte de passageiros. Ao realizar a fisc...