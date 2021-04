Vida Urbana Operação Abate desvenda furto de gado no Tocantins e prende em flagrante suspeito do crime Crime ocorreu na Semana Santa em Taguatinga; na época dos fatos, o proprietário do gado furtado chegou a oferecer uma recompensa no valor de R$ 10 mil para obter informações acerca do paradeiro do animal

Policiais civis da 103ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) cumpriram na manhã desta sexta-feira, 16, mandados de busca e apreensão na zona urbana e rural em operação que apura crime de furto de gado ocorrido Semana Santa no município. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante. De acordo com inform...