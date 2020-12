Vida Urbana Onça pintada morre atropelada em rodovia na região no sul do Tocantins Corpo do animal estava no acostamento da na BR-242, entre o Trevo da Baiana e a ponte do Rio Tocantins em Peixe

Uma onça pintada morreu atropelada na BR-242, entre o Trevo da Baiana e a ponte do Rio Tocantins em Peixe, Sul do Tocantins. O jornalista Wesley Silas registrou o felino, na manhã deste sábado, 19, no acostamento da rodovia, enquanto se dirigia a um rancho na região. Ele conta que animal chamou atenção de várias pessoas, que pararam os carros próximos ao...