Vida Urbana OMS vê 'com muita tristeza' dados de Covid no Brasil e diz que máscara é necessária Ao comentar número de mortos, que se aproximam de 500 mil, entidade elogiou país por produção de vacinas, mas afirmou que é preciso adotar medidas básicas de prevenção

"É com muita tristeza que a OMS vê o Brasil atingir esses números de óbitos e de pessoas afetadas por enquanto pela Covid-19", disse nesta sexta (18) a diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão. Desde o começo da pandemia, mais de 17,7 milhões de pessoas adoeceram com o coronavírus no país e o número de mortos está perto dos 500 mi...