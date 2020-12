Vida Urbana Oito suspeitos de participar de assalto em Santa Catarina são presos O crime teve envolvimento de pelo menos 30 criminosos, dez automóveis e armamento de calibre exclusivo das Forças Armadas

Suspeitos de participar do assalto a uma agência do Banco do Brasil em Criciúma (SC) na noite da última segunda-feira (30) foram presos no Rio Grande do Sul (RS). Até o momento, oito suspeitos foram presos -- sete deles no RS e um em Santa Catarina. Segundo o secretário de Segurança Pública do estado, Ranolfo Vieira Júnior, nenhum dos presos é gaúcho. A maioria é do e...