Vida Urbana Oito municípios do TO são fiscalizados por perderem quase 23 mil doses da vacina Pfizer Segundo MPTO, dentre as irregularidades verificadas, observou-se que o município de Araguaína perdeu 22.597 doses; Muricilândia, 122 doses; Santa Fé do Araguaia, 72 doses; Aragominas, 60 doses; e Nova Olinda do Tocantins, 12 doses

O andamento da campanha de vacinação contra a Covid-19 dos municípios integrantes das comarcas de Araguaína e Wanderlândia, região norte do Estado, estão sendo fiscalizados pelo Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), por meio do Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde). O órgão apurou que os entes municipais, juntos, perderam 22.987 doses de vacina d...