Vida Urbana Obras da nova rede de água e calçadas acessíveis começam a partir desta segunda em Araguaína Investimento é de R$ 10 milhões e obras devem durar um ano

Começa nesta segunda-feira, 2, as obras de modernização do sistema de saneamento básico, com rede de água e calçadas acessíveis, em Araguaína. Serão substituídos 31 mil metros da rede de água por novas tubulações para melhor o fornecimento e evitar danos no asfalto para conserto dos vazamentos. O investimento é de R$ 10 milhões. As obras são executadas pela BRK Am...