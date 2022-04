Vida Urbana Obra parada na NS10 ainda causa transtorno para a comunidade Condutores precisam enfrentar desvios no trecho que dá acesso a quadras residenciais e industriais

Como noticiou diversas vezes no Jornal do Tocantins, as obras da Avenida Ns-10 continuam paralisadas. A reforma da via teve início ainda em 2020 e meses após todo esse tempo, os motoristas, ciclistas, pedestres e população em geral que trafegam pela rua sofrem com o local cheio de buracos, lama e desvios que deixa o trânsito caótico, especialmente no horário de pico. O encarr...