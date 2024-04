Durante visita técnica à nova ponte de Porto Nacional, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) informou que a inauguração da estrutura será no dia 14 de junho.

A vistoria ocorreu na terça-feira (16). As informações foram divulgadas pelo Governo do Tocantins.

A ponte de Porto Nacional, sobre o rio Tocantins, é localizada no trevo sul do município, e liga a TO-050 a TO-070, pela TO-255.

Conforme disse o presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Marcio Pinheiro, por meio da assessoria, a obra está 90% concluída.

O engenheiro civil da Ageto, Luciano Bertazzi, responsável pela obra, afirmou que com o fim do lançamento das vigas e dos balanços sucessivos, a obra está em fase de acabamento.

Disse ainda que está preparando para receber a capa asfáltica, a parte de junta entre partes da ponte e terminando de colocar os guarda-rodas, pintura, o guarda-corpo, metálico para proteção dos pedestres e a parte de cabeamento para receber a parte elétrica e iluminação

Segundo o governo, a ponte é construída como uma alternativa segura à anterior, edificada em 1970 e interditada em 2011.

São 90 vigas, ao todo, que compõem a estrutura da construção, com investimento de R$ 149 milhões do Governo do Tocantins em parceria com o Banco de Brasília.

De acordo com o estado, a estrutura da ponte é de 1.088 metros, além do encabeçamento de 200 metros de cada lado, totalizando 1.488 metros.

A visita também contou com a participação do deputado federal Antônio Andrade e demais autoridades do Estado e do município de Porto Nacional.