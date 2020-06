Vida Urbana OAB/TO chama de “suposta recomendação” a orientação do MPTO sobre contrato na câmara de Luzinópolis Em nota emitida nesta quinta-feira, 25, entidade diz que vai solicitar cópia do documento; para o órgão ministerial há indícios de irregularidade na contratação da empresa de assessoria jurídica Eduardo Bandeira de Melo Queiroz, que vem sendo feita com dispensa de licitação desde 2017

Após o Ministério Público do Tocantins (MPTO) emitir na quarta-feira, 24, uma recomendação administrativa para que a presidente da Câmara de Vereadores de Luzinópolis, Cristiane Cardoso da Costa (PP), anule o contrato de assessoria e consultoria jurídica com a empresa Eduardo Bandeira de Melo Queiroz por irregularidades na contratação, a Ordem dos Advogados do Bras...