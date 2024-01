Vida Urbana OAB pede informações à polícia sobre espancamento de homem em situação de rua no centro da capital A Polícia Civil abriu inquérito quatro dias após o crime. Vítima está internada no Hospital Geral de Palmas

A Polícia Civil iniciou nesta quinta-feira, 18, as investigações sobre o espancamento de um morador em situação de rua, no centro da capital, quatro dias depois do ocorrido, no último domingo, 14. A Secretaria da Segurança Pública(SSP) confirmou, em nota, a abertura do inquérito ao Jornal do Tocantins (JTo). Segundo a Polícia Militar, a equipe que atendeu a oco...