Vida Urbana O promotor de Justiça aposentado Lucídio Bandeira, 61 anos, morre de Covid-19 nesta terça-feira Promotor tomou posse no cargo em 1997, ele começou sua carreira na Promotoria de Justiça de Pium

Conforme informou uma nota do Ministério Público do Tocantins (MPTO) o promotor tomou posse no cargo em 1997. Começou sua carreira na Promotoria de Justiça de Pium. Atuou nas Comarcas de Pedro Afonso, Colinas, Paraíso, Arapoema, Araguacema, Itacajá, Guaraí, Colmeia, Cristalândia e Wanderlândia. Em 2014, foi removido para Capital, onde era titular da 2ª Promotoria d...