Novos sítios arqueológicos são descobertos na região do Jalapão

Pesquisadores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) identificaram 16 novos sítios arqueológicos na região do Jalapão, localizada no leste do Tocantins. A área é composta por painéis com arte rupestre pré-colonial feita por grupos humanos há, provavelmente, dois mil anos. A informação foi divulgada pelo Iphan. Os pesquisadores realizaram entre ...