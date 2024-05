Vida Urbana Novo sistema de dados pode ajudar segurança pública em investigações criminais Para implantação do servidor, mais de 2 milhões de fichas de identificação já foram digitalizadas em todo o estado, de acordo com a pasta. Sistema foi contratado por R$ 15,8 milhões

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) está em fase final de implantação de um data center de padrão Tier III, projetado para abrigar todos os dados essenciais para o sistema da pasta. De acordo com a SSP, na última terça-feira (21) a pasta recebeu o container que irá abrigar o data center. Conforme as informações da secretaria, no data center será instalado o banc...