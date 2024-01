A Carteira de Identidade Nacional, o novo RG, começa a ser emitida a partir desta sexta-feira, 12, no Tocantins. A primeira via do documento em papel e digital é gratuita. A informação foi divulgada pelo Governo do Estado.

De acordo com o governo, a primeira via do documento traz tecnologias e elementos de segurança em conformidade com padrões internacionais. “Entre as inovações está a inclusão do QR Code, que proporciona a opção de verificação fácil e confiável pela Segurança Pública e por unidades de atendimento públicos e privados”,destaca.

Conforme o Governo Federal, o novo documento também possibilita que diferentes áreas atuem de forma integrada para atender às necessidades dos cidadãos.

"Para além de um documento de identificação, a CIN conecta o ciclo de vida do cidadão desde seu nascimento até o óbito e interrompe a fragmentação de sistemas e informações divergentes, bem como o uso de múltiplos documentos para identificação nas relações do cidadão com o Estado e com o setor privado".

As carteiras de identidade antigas terão um prazo de 10 anos para serem trocadas. “Queremos reforçar que não é necessário ter pressa, todos poderão ter a oportunidade de atualizar o documento e o Estado se preparou bastante para que isso ocorra da melhor forma possível. Além disso, o RG ainda terá validade até 2032”, destacou a diretora do Instituto de Identificação, Elaine Monteiro Tonon, por meio da assessoria.

Como emitir

Para ter acesso ao documento em Palmas, é necessário fazer o agendamento por meio do site da SSP/TO. Toda sexta-feira, a partir das 14 horas, são liberadas novas vagas para o agendamento e posterior atendimento.

Para as demais cidades do Estado, o interessado pode se dirigir pessoalmente aos núcleos de identificação munido de certidão de nascimento ou de casamento e do comprovante de inscrição do CPF (originais e cópias).