Vida Urbana Novo decreto em Araguaína permite shows, campeonatos esportivos e aulas totalmente presenciais Prefeitura manteve obrigatoriedade da máscara e apresentação do cartão de vacinação com pelo menos a primeira dose para trabalhadores do comércio e indústria, e ainda para acesso em bares, restaurantes e eventos

Por um novo decreto, a Prefeitura de Araguaína publicou novas medidas flexibilizando as atividades econômicas, culturais e esportivas durante a pandemia de COVID-19, além de manter o estado de calamidade pública com ações preventivas para controle da doença. As novas regras já estão valendo e podem ser conferidas no decreto de nº 076/21, do Diário Oficial 2399. &n...