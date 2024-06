Vida Urbana Novo brinde do Daqui tem três potes e duas assadeiras de vidro A validade da promoção começa a partir desta sexta-feira (7) e vai até o dia 3 de setembro deste ano

Completo como o nome já revela, assim pode ser definido o novo brinde do Jornal Daqui. Exclusivos para assinantes, o kit Para Tudo contém cinco peças para embelezar ainda mais sua mesa, e é composto por três potes de 500 ml, 1l e 1,5 litro, e mais duas assadeiras, uma delas com tampa. As peças são feitas de vidro da mais alta qualidade para compor o visual...