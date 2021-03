Vida Urbana Novo auxílio emergencial começará a ser pago em 6 de abril Benefício varia de R$ 150 a R$ 375

A nova rodada de parcelas do auxílio emergencial começará a ser paga na 3ª feira (6.abr.2021). O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em declaração a jornalistas no Palácio do Planalto. Uma portaria publicada nesta 4ª feira (31.mar) detalha o calendário de pagamentos e saques do benefício. Leia as datas de repasse da 1ª parcela abaixo. Além do pre...