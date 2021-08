Vida Urbana Nove pessoas morreram e mais 248 são contaminadas pelo coronavírus Palmas segue como a cidade com maior registro de óbitos, até o momento foram 608 vítimas

O 514º Boletim Epidemiológico da Covid-19 no Tocantins aponta que mais nove pessoas morreram vítimas da doença no Estado. Palmas segue sendo a cidade com maior registro de óbitos, até o momento foram 608 vítimas. Segundo o documento, 3.585 pessoas morreram no Estado contaminadas pelo coronavírus. Nesta quarta-feira, 11, o Tocantins contabilizou 248 novos casos confir...