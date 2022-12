Vida Urbana Novas variantes levam secretaria da Indústria e Comércio a tornar obrigatório uso de máscaras Servidores públicos e população em geral deverá utilizar máscara de proteção facial para acessar dependências da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços

A partir desta quinta-feira, 1, quem trabalha ou procurar atendimento na Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), deverá utilizar obrigatoriamente máscara de proteção facial, para ter acesso às dependências da pasta. É o que determina a Portaria nº03/2022 publicada pelo gabinete do secretário, no Diário Oficial do Estado (DOE), edição nº 6219. O ato le...