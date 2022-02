Vida Urbana Novas regras para afastamento de servidores confirmados ou suspeitos de Covid-19 começam a valer Estado ainda prorrogou a jornada laboral remota para as gestantes e lactantes que não possam ser imunizadas

Começou a valer nesta segunda-feira, 14, as novas regras para afastamento de servidores em casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 no Tocantins. Também são incluídos os casos suspeitos e contatante próximo de caso confirmado, com orientações sobre as condutas de afastamento para cada situação. O documento prorroga ainda, até o dia 20 de maio, a jornada laboral remota p...